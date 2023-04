Avião faz pouso forçado logo após decolar e duas pessoas ficam feridas em Chapecó

Um avião de pequeno porte precisou realizar um pouso forçado logo após decolar do Aeroporto de Chapecó, no inicio da noite desta terça-feira (04). Duas pessoas estavam na aeronave, que tinha como destino a cidade de São Miguel do Oeste.

Segundo o Serviço Aeropolicial, os dois passageiros foram socorridos por populares e encaminhados para o hospital conscientes e com ferimentos. “Aeronave do SAER decolou para prestar apoio na Localização da aeronave e das vítimas, logo após a informação do acidente. A informação que temos, no momento, é que são ferimentos de menor gravidade”, informou o Saer.