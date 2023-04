Casos de dengue em SC, mais que dobram em duas semanas e quatro municípios decretam epidemia

O número de casos confirmados de dengue mais que dobraram em duas semanas em Santa Catarina. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (5) pela Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina). Os infectados passaram de 3 mil para 8,4 mil. Ao todo, quatro municípios decretaram epidemia e sete mortes foram confirmadas.

A SES (Secretaria de Estado da Saúde) contabilizou os casos a partir de 1º de janeiro até 1º de abril no Estado. Segundo o relatório, os 8.416 infectados estão distribuídos em 65 municípios de Santa Catarina.

Em comparação com o relatório com dados até 18 de março, quando foram identificados 3.044 casos, o número saltou 176%.

De acordo com o informe, são 145 cidades infestadas com focos do mosquito Aedes aegypti. Palhoça, Saudades, Joinville e União do Oeste decretaram epidemia da doença.

O critério para a classificação é o número de casos por 100 mil habitantes. Em uma semana, Joinville e União do Oeste passaram a fazer parte da lista, sendo que na cidade do Oeste Catarinense, nenhum caso da doença havia sido confirmado até o relatório anterior.

As sete mortes estão distribuídas em cinco municípios e 15 ainda estão sendo investigadas como suspeitas de dengue

Araquari – 1 morte

Coronel Freitas – 1 morte

Florianópolis – 1 morte

Joinville – 2 mortes

Palhoça -2 mortes

Aumento “fora do comum” faz hospital fechar emergência no feriado

O HU (Hospital Universitário) da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) irá fechar emergência nas noites desta sexta (7), sábado (8) e domingo (9), em Florianópolis. A razão para restrição durante o feriado de Páscoa é, segundo o HU, o aumento “fora do comum” de pacientes com sintomas de dengue e a falta de equipe médica suficiente para atender a demanda.

De acordo com a instituição, entre as 19h e 8h dos três dias não serão atendidos pacientes nas emergências. Conforme o HU, essas pessoas poderão buscar atendimento nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e UBS (Unidade Básica de Saúde) em caso de necessidade.