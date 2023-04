Acidente mata dois e deixa cinco gravemente feridos na BR-282, em São José do Cerrito na Serra Catarinense

Pelo menos sete pessoas foram vítimas de um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (7), feriado da Sexta-feira Santa, em São José do Cerrito, na Serra Catarinense. Duas pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas na colisão entre veículos na rodovia da BR-282.

De acordo com informações extraoficiais, as duas vítimas fatais são homens naturais de Concórdia. As outras cinco vítimas foram atendidas em estado grave e encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages.

Os veículos envolvidos são uma pick-up Nissan Frontier e um carro Sandero. Devido a gravidade da ocorrência, atenderam duas ambulâncias do SAMU, três caminhões do Corpo de Bombeiros Militar e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com informações: SCC10