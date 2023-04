Celesc realiza leilão de veículos no próximo dia 20 com valores a partir de R$ 11 mil

A Celesc realizará, no próximo dia 20 de abril, o terceiro leilão de veículos em 2023. Serão disponibilizados 20 automóveis, entre sedans, furgões e picapes. Os lances iniciais, que partem de R$ 11 mil, já podem ser realizados online.

“Os recursos arrecadados com estes processos de alienação de bens são revertidos em obras e benfeitorias no serviço público de distribuição de energia, beneficiando os clientes e os empregados da Companhia”, salienta a diretora de Gestão Corporativa da Companhia, Pilar Sabino da Silva.

O edital do processo está disponível no site do leiloeiro responsável pelo certame, em https://www.soleiloes.com.br/ pregao/151869. Todos os procedimentos, desde o cadastro do interessado até a realização dos lances, é feito exclusivamente on-line. Para participar basta acessar a página do leilão, realizar o cadastro e enviar a proposta. O encerramento da disputa final de preços se dará a partir das 10h15 do dia 20 de abril.

Podem participar do certame pessoas físicas ou jurídicas, com documento de identidade e CPF ou CNPJ. A documentação solicitada deverá ser anexada no ato do cadastro, que deverá ser realizado até uma hora antes do início da sessão pública eletrônica de encerramento do leilão. Após a aprovação do cadastro, o interessado receberá um aviso por e-mail e estará apto a participar da disputa.

Segundo o gerente da Divisão de Gestão Patrimonial da Celesc, Maicon Ricardo Jung, o processo on-line de leilão de veículos traz mais eficiência, facilitando a participação das pessoas. “Em 2022, a Celesc arrecadou R$ 1,4 milhão em quatro leilões realizados, e em 2023 já são R$ 585 mil em outros dois certames. O planejamento é para que realizemos pelo menos outros quatro leilões ainda este ano”, conclui.

A visitação aos veículos também será permitida entre os dias 17 e 19 de abril, das 9h às 11h45, e das 14h às 17h, na empresa Resgate Imediato, localizada na Rodovia BR 282, nº 1952, bairro Jaqueira, em Palhoça

Serviço:

O que: Visitação dos veículos

Quando: De 17 a 19 de abril, das 9h às 11h45 e das 14h às 17h

Local: Empresa Resgate Imediato, localizada na Rodovia BR 282, nº 1952, bairro Jaqueira, em Palhoça.

Edital do leilão: https://www.soleiloes.com.br/ pregao/151869

Mais informações: (48) 3017-2893 ou (48) 99100-9293, ou pelo e-mail: gestaopalhoca@ resgateimediato.com.br