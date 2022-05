Usuários do CadÚnico ganharão Kit Antena; Quer saber se tem direito

Os usuários do CadÚnico que usam a antena parabólica receberão o Kit Antena nos próximos meses. Ele consiste em um receptor para compressão de áudio e vídeo, que possibilitará maior qualidade de som e áudio para as famílias.

Cerca de 20 milhões de famílias utilizam o sinal de televisão aberta e gratuita por meio do satélite na Banda C, que será transferida para a Banda Ku. Assim, para que não tenha interferência na faixa de 3,5 GHz.

A banda 3,5 GHz, é utilizada apenas pelo sinal 5G, por ser uma frequência de sinal mais elevada. Então, a frequência será instalada em todas as capitais do país, a partir de junho. Das 20 milhões de famílias, 10,5 possuem cadastro no programa do CadÚnico.

Kit antena

Em abril aconteceu a última reunião do grupo, onde foi aprovado o prazo de cinco dias, no mínimo 90% dos casos para atendimento, ligados a interferência de sinal da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF).

Na última quarta-feira (13), o Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) determinou que o formato de codificação para a população de baixa renda será o H.265.

De acordo com Otávio Caixeta, diretor de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do MCom, o formato H.265 garante “mais qualidade de imagem e som com menos uso de banda satelital“, evitando que ocorra problemas de interposição.

Como ocorrerá a implantação dos Kits?

A implantação dos Kits Antena vão ocorrer de acordo com a disponibilidades dos recursos. Dessa forma, as famílias que usam a TV ao ar livre, ou seja, via satélite, não perdem o sinal.

A transferência da Banda C para a Ku, ocorreu para a liberação da faixa para o sinal 5G e, dessa forma, atender ao cronograma previsto no edital.

A banda larga móvel vai começar a funcionar no país a partir do dia 30 de junho em algumas cidades. Assim, as cidades com mais de 500 mil habitantes terão a implantação em 2023. E assim por diante com conclusão prevista para 2026.

Quem poderá solicitar o Kit Antena?

Todos os inscritos no CadÚnico do Governo Federal terão acesso ao Kit Antena de forma gratuita. A solicitação do benefício também será feita de forma gratuita. Principalmente os beneficiários do Auxílio Brasil, que não tem condições de comprar uma televisão nova.

O kit vai ser distribuído gratuitamente, para as famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Assim, essas famílias terão acesso à TV Digital Gratuita do Governo, sem qualquer tipo de custo.

É importante lembrar que não são apenas os beneficiados pelo Auxílio Brasil que têm acesso ao Kit Antena. Então, outros programas sociais também fazem parte da proposta, são eles:

Tarefa Social de Energia Elétrica;

Carteira do Idoso;

Programa Minha Casa, Minha Vida.

Como solicitar o Kit Antena?

A solicitação do kit pode ser feita por meio da internet. Então, quem tiver interesse só precisa acessar o site Seja Digital e informar o número do CPF/NIS do responsável familiar. Em seguida, basta preencher um formulário eletrônico com dados pessoais.

A entidade responsável pela distribuição dos kits, irá verificar se o NIS cadastrado consta na lista do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Aliás, a consulta também verifica se a distribuição está acontecendo na região em questão.

Caso haja uma confirmação, o cidadão deve agendar a retirada do seu kit. É necessário escolher o dia, horário e o local.

Agendamento pela internet para o Kit antena

Para fazer o agendamento é necessário acessar o site oficial da entidade. Em seguida, clique no item “Programa de distribuição de kits”, que se encontra em vermelho no menu principal.

Selecione “Clique e Agende”. Assim, você será direcionado para um formulário eletrônico. Preencha o campo em branco com o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar. Por fim, clique em buscar.

Se o seu nome estiver na lista, informe o melhor dia, horário e local para retirar o kit de TV digital. Prossiga com o preenchimento do formulário e informe o número do celular.

O Seja Digital enviará uma mensagem SMS, com o protocolo de agendamento. Esse código deve ser guardado, porque será exigido para a retirada dos equipamentos.

Agendamento por telefone

Também é possível fazer o agendamento por telefone. O canal fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aliás, a ligação é totalmente gratuita.

Ao ligar para o número, você poderá conversar com um atendente e solicitar a antena e o conversor digital. Informe os documentos solicitados e anote a data de entrega do kit.

Quem tem celular pode cadastrar o número para receber um lembrete via SMS sobre a retirada do kit conversor.

