2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental tem novo comandante

Na tarde desta quarta-feira, 13, o Capitão PM Jardel da Silva assumiu o comando da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Capitão Jardel substitui o Major PM Edmilson Machado Camargo Nassiff que assumiu outra função junto ao Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina.

A cerimônia foi realizada na sede da Polícia Militar Ambiental em Lages, iniciou às 17h e contou com a presença de diversas autoridades e convidados. Em meio aos presentes, destaca-se o Coronel Robson Xavier Neves, Comandante do Comando de Polícia Militar Ambiental, Coronel Newton Fernando Ayres dos Anjos, Comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar, Tenente Coronel BM Mateus Muniz Corradini, Promotor de Justiça George Gil, Chefe de Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Senhor Carlos Magno da Cruz Junior, Representantes do Exercito Brasileiro, dos Deputados Estaduais Lucas Neves, Marcius Machado, e secretários do município de Lages entre outras autoridades.











A Polícia Militar Ambiental agradece a presença de todos, e se coloca a disposição da comunidade para melhor atendê-los.

Denúncias de crimes ambientais ligue 📞 190 ou baixe o aplicativo PMSC Cidadão

Fonte : Polícia Militar Ambiental