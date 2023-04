Alerta importante para pessoas cadastradas no CRAS; confira

O Governo Federal utiliza os dados do Cadastro Único (CadÚnico) para identificar a situação socioeconômica dos cidadãos cadastrados no sistema. Tanto o cadastro quanto a sua atualização são feitos em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse, o Bolsa Família foi retomado e passou por algumas modificações. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social passou a instituir novas diretrizes para o maior programa social do país.

Com as novas regras, os beneficiários precisam provar que realmente se enquadram nas exigências. Dessa forma, alguns cidadãos estão recebendo notificações do Bolsa Família para comparecerem a um CRAS e atualizarem o cadastro.

Importância da atualização do CadÚnico no CRAS

Nos últimos meses de 2022 o Bolsa Família, então Auxílio Brasil, foi concedido a muitas famílias unipessoais. Com isso, levantou-se a suspeita de fraudes no sistema do CadÚnico e o Ministério do Desenvolvimento se viu diante da necessidade de realizar um pente-fino no programa.

Vale destacar também que o CadÚnico precisa ser atualizado a cada dois anos ou a cada mudança no ciclo familiar inscrito no banco de dados. Afinal, é dessa maneira que o Governo tem noção da situação econômica de cada família.

Portanto, aqueles que tiveram o benefício cancelado, mas atendem a todas as exigências acerca da renda, saúde e educação dos beneficiários, podem procurar o CRAS para atualizar o cadastro e ter de volta os repasses.

Além disso, o próprio Bolsa Família ainda segue notificando os indivíduos sobre a atualização. Então, ao receber o alerta, é imprescindível que o CadÚnico seja atualizado. Caso contrário, o benefício pode ser cancelado.

Programas Sociais

O CadÚnico não concede somente o Bolsa Família, mas sim inúmeros outros benefícios, seja a nível nacional, estadual ou municipal. Nesse sentido, cada programa tem suas próprias exigências. Por isso, mesmo que uma família não atenda às regras do Bolsa Família, pode haver a possibilidade de ela ter acesso a algum outro programa social.

A inscrição do CadÚnico é efetuada no CRAS e todos os cidadãos cadastrados precisam se atentar a este comunicado.

Para se inscrever no CadÚnico, uma pessoa a partir de 16 anos pode comparecer ao CRAS com seus documentos e os documentos dos membros da família. Para tal, a renda per capita não pode ser maior que dois salários mínimos. Com o cadastro, a família pode receber alguns benefícios, entre eles estão: