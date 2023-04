Dilma toma posse como presidente do Banco dos Brics

A ex-presidente da República Dilma Rousseff tomou posse, nesta quinta-feira (13), como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como banco dos Brics. A cerimônia foi realizada em Xangai, na China, e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Assumir a presidência do NBD é, sem dúvida, uma grande oportunidade de fazer mais para os países do Brics, mas não somente para os seus membros, mas também para os países emergentes e em desenvolvimento”, disse Dilma, reforçando a importância do banco como financiador de projetos de desenvolvimento sustentável.