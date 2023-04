Turbulências em voos devem triplicar devido as mudanças climáticas, diz estudo

As viagens de avião estão ficando mais agitadas em todo o mundo. O número de turbulências aumentou 15% em 40 anos, e um novo estudo prevê que até o final do século essas ocorrências tripliquem. Cientistas avaliam que a principal causa são as mudanças climáticas.

A influenciadora brasileira Diana Assis registrou o pânico dentro do avião, num voo de Angola a Lisboa. 10 pessoas tiveram ferimentos leves, outras precisaram receber oxigênio por causa do susto, segundo a própria companhia aérea.

“Todo mundo muito nervoso, as pessoas chorando e quem estava mais calmo, tentando acalmar os outros. É como se a gente tivesse despencado”, conta Diana.

A turbulência é o movimento instável do ar causado por mudanças na velocidade e direção do vento, como correntes de jato, tempestades, frentes frias ou quentes. Pode ser leve, moderada, severa ou extrema.

“Uma das coisas que impulsiona são os diferenciais de temperatura. Nós estamos tendo tempestades mais fortes, temperaturas entre o alto e o baixo, uma diferença muito grande”, afirma Ruy Amparo, diretor de segurança e operações de voo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

Apesar do medo que essas turbulências causam nos passageiros, os aviões e aeroportos contam com tecnologias cada vez mais avançadas para prever a movimentação do ar. Em alguns casos, com essas informações, os pilotos conseguem fazer desvios, se necessário.

