Navio de cruzeiro com casos de Covid-19 a bordo é barrado em Balneário Camboriú

Passageiros do navio de cruzeiro MSC Splendida, que fez escala em Balneário Camboriú (SC) nesta terça-feira (28/12), foram impedidos de descer da embarcação. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após casos de Covid-19 confirmados a bordo.

Segundo informações apuradas pelo portal NSC Total, pelo menos 14 pessoas testaram positivo desde segunda (27) – 12 tripulantes e dois passageiros.

De acordo com as regras estabelecidas pela agência, os tripulantes dos navios de cruzeiro que estão navegando na costa brasileira não podem descer em nenhuma das escalas, como medida extra de segurança sanitária. Já os passageiros podem sair livremente a cada parada do navio, o que não foi autorizado desta vez

Com informações NSC