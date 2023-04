Coreana LG pode instalar fábrica em Santa Catarina

A coreana LG elegeu Santa Catarina como escolha prioritária para instalação de uma nova fábrica no Brasil. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13) à vice-governadora Marilisa Boehm (PL). Por enquanto, o total de investimentos previstos ainda não foi divulgado. A empresa deverá ser instalada na região Norte do Estado.

O assunto já havia sido tratado “nas entrelinhas” pelo governador Jorginho Mello (PL) durante a divulgação do balanço dos primeiros 100 dias de governo, na última segunda-feira (10), quando ele falou na chegada de empresas internacionais ao Estado como uma das novidades dos primeiros meses de 2023. Mas os detalhes sobre o interesse da LG ainda eram mantidos em sigilo.

A confirmação ocorreu durante uma reunião em Itapoá. O gerente da LG no Brasil, Paulo Setti, que estava acompanhado de representantes do Centro Logístico Integrado Fastcargo (CLIF), disse que o desenvolvimento, a logística, a proximidade com outras grandes empresas, fornecedores e a política fiscal do Estado têm sido fundamentais para a escolha por Santa Catarina.

Também presente na reunião, o secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, que lidera o processo, diz que Santa Catarina já deu o “sim” para a empresa.

– Temos muitas vantagens a destacar. Além dos incentivos fiscais para indústrias, tratamentos tributários diferenciados, portos e logística, contamos com uma mão de obra qualificada.

A LG tem mais de 142 subsidiárias locais em todo o mundo, com mais de 70 mil executivos e funcionários.

Três novas multinacionais

Com o anúncio, Santa Catarina somará três novas multinacionais nos próximos meses, com uma previsão de gerarem mais de três mil novos empregos. O primeiro anúncio foi de uma nova usina termoelétrica em Garuva, com geração de energia a gás. A obra será realizada pela joint venture constituída pela Diamante Geração de Energia, de Capivari de Baixo, e pelo grupo Nebras Power, empresa internacional de investimentos em energia e subsidiária da Qatar Electricity & Water Company (QWEC). O investimento previsto é de R$ 5,5 bilhões.

Já em Laguna é prevista a instalação da chinesa Eikto, que produz células, módulos e sistemas de baterias de lítio. Maior exportadora da China no setor, a nova indústria deve investir R$ 30 milhões em SC.

Com informações: NSC Total