Idoso é encontrado 16h após acidente no Oeste de Santa Catarina

Um idoso, de 65 anos, foi encontrado quase 16h depois de um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (14). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na linha Esplendor, no interior do município de Iraceminha, no Oeste de Santa Catarina.

O idoso estava em um Fiat/Palio, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira, às margens da via.

Conforme a vítima relatou aos bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 19h da última quinta-feira (13). O idoso só foi encontrado por volta das 11h, desta sexta-feira, quando populares visualizaram as marcas de pneus na pista e clareira na vegetação do barranco. Eles foram até o local e encontraram o carro aproximadamente 10 metros da pista, em meio a vegetação em uma ribanceira. Os socorristas ainda relataram que a vítima estava próxima ao carro e pediu ajuda para as pessoas.

“A vítima pediu por socorro quando avistou as pessoas. Ela relatou que permaneceu a noite no local, pois não conseguia sair”, detalhou os bombeiros.

O idoso apresentou sintomas de hipotermia, com sinais de fratura na região da clavícula, corte na face e na região medial da perna esquerda. Após o atendimento no local, ele foi encaminhado ao hospital de Maravilha (SC).