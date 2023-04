Startup SC divulga as 50 selecionadas para o Programa de Capacitação em 2023

Estão definidas as 50 empresas selecionadas para a 13° turma do Programa de Capacitação Startup SC em 2023. As empresas terão acesso a ferramentas, conexões, conteúdos e mentorias sobre diversos temas, como Modelo de Negócio, Captação de Investimento e M&A, Pitch, Customer Development, Customer Success, Gestão de Produto, Gestão de Pessoas, entre outros temas, todos ministrados por especialistas nos assuntos.

Empreendedores de todas as regiões de Santa Catarina passarão pela capacitação nas cidades de Florianópolis, Joinville, Chapecó e Blumenau, a partir do dia 5 de maio e até 25 de novembro. A edição conta com um edital da Fapesc (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina) no valor de R$1,6 milhão que, ao final da capacitação, investirá em cada uma das 20 startups com melhor desempenho um aporte de R$80 mil.

Iniciativa do Sebrae de Santa Catarina, o Programa de Capacitação chega à 13º edição com 380 startups inscritas, que oferecem produtos e soluções para consumidores, governo e, na grande maioria (65%), para outras empresas. No caso das selecionadas, 70% se enquadram no segmento B2B (Business to Business), 18% são B2B2C (Business to Business to Consumer), 10% B2C (Business to Consumer) e 2% B2C2B (Business to Consumer to Business). Estarão no programa startups com soluções para agronegócio, finanças, logística, saúde e bem estar, tecnologia da informação, varejo e atacado.

A Fapesc, como a principal Fundação do Governo do Estado de SC, e com total alinhamento aos objetivos do Governador Jorginho Mello, fomenta e incentiva a criação e consolidação de novos negócios. Entendemos que o Programa Startup SC é referência em mentoria em Santa Catarina e entramos como parceiros com o aporte. Assim a Fapesc garante um impulsionamento em novos negócios e, por consequência, novos empregos e renda para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina”, afirma o presidente da instituição, Fábio Wagner Pinto.

Empresas cada vez mais maduras em busca de capacitação

Devido à procura expressiva e o alto grau das empresas interessadas no Programa de Capacitação Startup SC, o Sebrae lançou em 2021 um programa em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE): o Jornada Startups, que seleciona 150 iniciativas inscritas e não aprovadas na Capacitação Startup SC para vagas, também de capacitação. A seleção é realizada pela ACATE e o resultado será divulgado em 08 de maio. As atividades da Jornada iniciam no dia 18 do mesmo mês.

Alexandre Souza, gestor do projeto Startup SC , avalia que o programa recebe empresas com modelos de negócios cada vez mais maduros. “Os empreendedores de Santa Catarina estão atentos às mudanças no mercado e entendem que precisam chegar com propostas robustas de inovação. Essa característica coloca os empreendedores à frente porque interessa aos clientes, aos investidores e aos próprios mentores que acompanham a jornada dessas empresas em programas como a Capacitação do Startup SC e o Jornada Startups”.

Os mantenedores da Capacitação Startup SC são: Cubo Itaú, Ambev, AWS, Zoho, ACIF, 49 Educação, Audaces, Bossanova, Investidores VC, Invisto, Koerich Lab, Questum, Senior Sistemas, Silva, Santana & Teston Advogados, Tiflux e Zendesk. Os apoiadores são a ACATE, Ágora Tech Park, Blusoft, Instituto GENE, Centro de Inovação de Blumenau e Pollen Parque.

Confira a lista de empresas selecionadas:

Turma de Florianópolis

Turma de Joinville

Turma de Chapecó

Turma de Blumenau

