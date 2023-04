Vazamento de fotos do corpo de Marília Mendonça causa revolta de fãs amigos e familiares

O vazamento de fotos do corpo da cantora Marília Mendonça, morta em novembro de 2021, causou revolta entre fãs, amigos e familiares da sertaneja. As imagens do laudo da necropsia começaram a circular em aplicativos de conversas na quinta-feira (14) e a polícia já investiga o caso.

Nas redes sociais, famosos se manifestaram, incrédulos, com a situação. “Pessoas doentes. Humanidade perdida. Antiprofissionalismo”, escreveu a cantora Anitta, mesma opinião compartilhada por MC Rebecca. Wesley Safadão pediu para que todos lembrem de Marília como a “rainha da sofrência, que arrastava multidões”. “Qualquer outra imagem não precisa, nem deve ser compartilhada”, completou o sertanejo. Ruth Dias, mãe de Marília, pediu “respeito” e “empatia”.

Ainda em vida, a cantora foi vítima de informações pessoais divulgadas ilegalmente: em 2019, a gravidez da cantora foi descoberta após um exame de sangue vazar. “Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos”, escreveu.

A Polícia Civil de Minas Gerais, em nota, afirmou que instaurou procedimento para apurar o caso e acrescentou que, como o sistema onde os dados são armazenados é auditável, será possível rastrear e saber quem entrou e repassou as imagens.

“A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo”, disse a corporação.

O inquérito sobre o acidente que tirou a vida da cantora e de outros quatro ocupantes do avião que caiu na zona rural de Caratinga (MG) ainda corre em sigilo