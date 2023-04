Cadeirinha salva criança em acidente em SC

Na noite desta quinta-feira (13), atendido um grave acidente na BR-280 em Corupá envolvendo quatro veículos. Infelizmente, um motociclista faleceu no local.

No entanto, a tragédia poderia ter sido ainda maior não fosse o cuidado de uma mãe com o filho que viajava em uma picape, também envolvida no acidente.

O veículo bateu de frente em outro carro, e ficou a com parte da frente destruída. Benício, de quatro anos, estava no banco traseiro devidamente preso a uma cadeirinha. A mãe dele, que dirigia a picape e usava cinto, também não se feriu.

Caso estivesse solto no banco de trás, Benício seria violentamente projetado para a frente do veículo e poderia ter sofrido graves ferimentos. “A utilização do dispositivo adequado de transporte fez toda a diferença na dinâmica do acidente para a criança sair ilesa”, observou um policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência.