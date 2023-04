Conclusão de inquérito sobre ataque contra creche será divulgada nesta segunda-feira

O governo de Santa Catarina informou na tarde deste domingo, dia 16, que a Polícia Civil vai divulgar nesta segunda-feira, dia 17, a conclusão do inquérito policial sobre o caso envolvendo o ataque à creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, no último dia 5 de abril, onde quatro crianças foram assassinadas.

Uma coletiva de imprensa está marcada para as 14 horas e será conduzia pela Polícia Civil e Polícia Científica, que atuaram na parte investigativa do caso. “As forças de segurança presentes também irão trazer mais detalhes dos investimentos do estado na segurança pública”, adianta nota do governo catarinense.

As vítimas foram Bernardo Pabest da Cunha e Enzo Marchesin Barbosa, ambos de 4 anos; Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, e Larissa Maia Toldo, 7 anos.

Todas estavam brincando no pátio do educandário quando o autor, de 25 anos, chegou no local em uma moto, pulou o muro da escola e golpeou as vítimas na cabeça com uma machadinha. Após o crime, ele se entregou à polícia.

Fonte: OesteMais