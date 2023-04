Dia da família nas escolas de SC foca na saúde mental dos estudantes

Integração e acolhimento marcaram o Dia da Família na escola neste sábado, 15, nas unidades escolares em Santa Catarina. Com o tema “Saúde Mental: relações familiares e escolares” os profissionais das escolas organizaram diversas atividades. Neste ano, cada escola teve autonomia para escolher a melhor data para realizar suas atividades com as famílias.

A diretora de ensino da Secretaria de Estado da Educação, Sônia Fachini, destacou a importância da participação da família em ambientes escolares. “O envolvimento das famílias dos estudantes é fundamental para garantir a qualidade de ensino. Os estudantes se sentem mais engajados e podem compartilhar com as famílias os aprendizados e ensinamentos”, finaliza.

Fotos: Marco Favero/SECOM

A data, incluída no calendário escolar catarinense desde 2016, segue a lei estadual nº 16.877, que visa incentivar a família a participar efetivamente da vida escolar dos alunos. A legislação é resultado do Movimento Santa Catarina pela Educação, integrado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e também a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SC), as Federações da indústria (FIESC), comércio e serviços (Fecomércio), transporte (Fetrancesc) e agricultura (FAESC).

Escolas de Joinville organizam atividades lúdicas para integrar as famílias

A EEF Gustavo Augusto Gonzaga em Joinville promoveu apresentação do coral, atividades lúdicas entre pais e filhos, realizou exposições de carros antigos, colecionadores, e coletâneas de poesias. Além disso, também organizou uma competição de robôs e a segunda edição da feira de empreendedores das famílias de estudantes matriculados na escola.

“Acredito que essa participação faz com que a gente consiga compreender e ajudar no dia a dia deles na escola. Essa interação é muito produtiva pras crianças”, afirma Luiz André de Castro Borba, pai de Joaquim Araújo Borba, aluno do quarto ano da EEB Gustavo Augusto Gonzaga.

O Centro de Educação Profissional (CEDUP), de Joinville, organizou um feirão de empregos, um show de prêmios, levou representantes de universidades e realizou um almoço festivo e uma feira de artesanato para integrar as famílias dos estudantes no dia a dia da unidade.

“Nosso papel como entidade educacional é conectar a família ao itinerário formativo para engajar os estudantes para que eles possam contribuir ainda mais com a sociedade”, explicou Daniel de Aviz, gerente de operações do SESI/SENAI.

As ações foram programadas em horários estratégicos para garantir a participação de um maior número de pais e a preservação da rotina de trabalho da comunidade. Quanto mais a escola amplia suas estratégias e capacidade de comunicação, os vínculos de parceria com as famílias contribuem no processo de ensino-aprendizagem.

Por Secom