Jovem narradora de eSports de SC morre aos 24 anos

A narradora e comentarista de eSports Cecília Moraes, moradora de Camboriú, no litoral Norte de Santa Catarina, morreu na última quinta-feira (13), aos 24 anos. A jovem também conhecida como Clarity ou Clarice teve uma infecção no coração e estava internada no hospital da Unimed em Balneário Camboriú, informações que foram confirmadas pela família neste sábado (15).

Cecília estudava licenciatura em Letras na Univali de Itajaí, na mesma região. Ela foi hospitalizada na madrugada de quarta-feira (12), após passar mal em casa.

— Cecília era um ser especial, evoluído, diferente de todos nós. Sempre aprendíamos muito com ela. Livre de preconceitos, de julgamentos. Uma linda mulher, um imenso coração e um intelecto gigante. Nos consola pensar que ela já tinha cumprido sua missão aqui no plano terreno, por isso Deus a chamou. E agora tornou-se nosso anjo ruivo, mesmo tão precocemente — disse a irmã, Suelen Moraes.

Nas redes sociais, a morte também foi lamentada por amigos e, em especial, por membros da comunidade de Pokémon, franquia na qual a jovem vinha se tornando especialista em narrar. Segundo o namorado de Cecília, Samuel Riboli Santana, ela realizava um sonho em participar das transmissões.

— Eu me apaixonei por isso e nunca, na terra, alguém tão iluminada de amor e carinho vai nascer. Ela não aceitava injustiças e sempre batia o pé para defender os amigos dela. Eu tenho muito orgulho dela e de tudo que ela construiu. Infelizmente, ela não conseguiu viver o sonho dela por muito tempo, mas o amor que estou recebendo da comunidade do Pokémon é tão lindo que mostra que mesmo que por pouco tempo, ela marcou pessoas — afirmou Samuel, ao g1 SC.

A própria narradora havia compartilhado, em publicação em sua conta no Twitter no último dia 6 de abril, a satisfação pessoal em realizar transmissões de eSports.

“Pokémon me faz tão feliz. Sempre que tem uma transmissão todo mês, quando volto pra casa, me sinto renovada. Durmo bem, consigo energia pra acordar mais cedo e fazer exercícios, fico com a auto estima lá estima, até me concentro melhor pra estudar”, escreveu na ocasião.

Após a confirmação da morte de Cecília, a conta oficial da Pokémon UNITE Championship Series Brazil, um torneio da franquia, também prestou uma homenagem à jovem em publicação no Twitter.

“Nossos sentimentos aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Seremos eternamente gratos pela paixão e talento que ela compartilhou conosco”, compartilhou.

