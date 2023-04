Bug? Aparelhos Apple pedem senha do ID constantemente e problema irrita usuários

Os serviços da Apple estão sendo afetados por um bug que está atingindo diversas pessoas. Segundo relatos de usuários, os dispositivos estão pedindo para que seja digitada a senha do Apple ID várias vezes e além disso, houve situações em que o login falhou.

Alguns leitores do portal 9to5Mac notaram o problema, que também foi citado por mais donos de dispositivos da maçã no Twitter. De acordo com o que foi dito, os aparelhos estão pedindo a senha do Apple ID constantemente e há casos em que mesmo com a senha correta, não é possível entrar na conta.

Inclusive, há até mesmo um relato no qual a assinatura do serviço Apple TV+ simplesmente desapareceu, fazendo com que ele não conseguisse mais utilizar a plataforma de streaming da maçã. Nesse sentido, o site Downdetector exibiu um aumento nas reclamações do serviço durante as últimas 24 horas.

Apesar disso, o site da própria empresa que fica a cargo de relatar quando algum serviço da companhia está com problemas não reconheceu problemas ligados ao login com Apple ID. Mesmo assim, há relatos de pessoas no Japão e até mesmo no Brasil com reclamações a respeito do bug com o login.