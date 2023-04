Governador Jorginho Mello inaugura quartel da Polícia Militar em Bocaina do Sul

O governador Jorginho Mello e o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), coronel PM Aurélio José Pelozato da Rosa, inauguraram nesta quinta-feira, 20, o novo quartel do 7º Grupamento do 6º Batalhão de Polícia Militar (Lages), localizado em Bocaina do Sul. No ato, o governador ainda anunciou a liberação de R$ 1,2 milhão para reforma da Apae e pavimentação no município.

Na solenidade, Jorginho Mello enfatizou que Santa Catarina tem a melhor polícia do Brasil e que a estrutura inaugurada em Bocaina do Sul vai melhorar o atendimento à comunidade. “Essa obra vai dar mais conforto e agilidade aos policiais e garantir mais segurança para a população da Serra Catarinense”, reforçou o governador.

A nova sede faz parte do trabalho de redimensionamento que está sendo dado ao 6º BPM para proporcionar uma estrutura operacional que atenda a necessidade e aos anseios da população local. A partir da contrapartida do Estado de Santa Catarina foi criado um fundo necessário para a construção do novo espaço, moderno e mais adequado para o cumprimento da missão policial.

O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel PM Aurélio José Pelozato da Rosa, destacou a importância do quartel para a população da serra catarinense. “Esse ambiente vai potencializar o atendimento feito pelos nossos policiais militares em Bocaina e região. Vamos ter ainda o monitoramento por câmeras na cidade com a sala de videomonitoramento também nessa nova estrutura”, destacou o comandante Pelozato.

A nova sede

A estrutura possui cerca de 80m² de área, além de uma garagem de 75m² e foi construída em um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul. Foram investidos na construção da edificação R$ 348.286,38, de recursos do Governo do Estado de Santa Catarina. A prefeitura de Bocaina do Sul também fez o repasse de R$ 20 mil para a construção do quartel.

O comandante do Grupo Destacado da Polícia Militar de Bocaina do Sul, José Ari Wolff Neto, informou que o quartel recém inaugurado vai melhorar o serviço que vem sendo prestado na cidade e região. “Antes a gente estava em um local alugado e sem muita infraestrutura. Agora temos uma estrutura própria com espaço para alojamento e até sala de videomonitoramento”, acrescentou.

Liberação de recursos para Bocaina do Sul

Durante a passagem pela cidade o governador Jorginho Mello também anunciou a liberação de R$ 200 mil para a reforma da APAE de Bocaina do Sul e mais R$ 1 milhão para continuidade da pavimentação asfáltica da comunidade Pinheiro Marcado.

Por Secom