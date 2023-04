Epagri recebe o selo de Empresa Cidadã do Tribunal de Justiça de SC

Nesta quarta-feira, 19, a Epagri recebeu do Tribunal de Justiça de Santa Catarina o selo de Empresa Cidadã por inserir, em 2022, adolescentes do Programa Novos Caminhos no mercado de trabalho. Este programa acolhe jovens acima de 14 anos que se encontram ou passaram por medida protetiva de acolhimento, oferece cursos de profissionalização e os encaminha a postos de trabalho em empresas que fazem parte da ação. A Epagri participa do Novos Caminhos desde 2016, por meio do Programa Jovem Aprendiz.

O Programa Jovem Aprendiz foi instituído na Epagri em 2012 e integra o Programa Nacional de Aprendizagem, conforme Lei 10.097/2000 e Decreto 5.598/2005. Ele consiste na contratação de jovens por tempo determinado, com carteira assinada, oportunizando a eles experiências corporativas e aprimoramento dos conhecimentos para o mercado de trabalho. Até 2023 a Empresa recebeu 599 jovens aprendizes.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, destaca que a Empresa assume com muita responsabilidade a missão de acolher esses jovens e oportunizar a eles perspectivas de uma vida adulta com qualidade e dignidade. ”Como empresa pública temos essa responsabilidade social”, diz.

Programa Novos Caminhos

O Programa Novos Caminhos é uma iniciativa da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ) do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juntamente com a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Atualmente, também integram o Programa a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OABSC), o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio), a Associação Catarinense de Medicina (ACM), a Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência (FESAG), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, (FAESC), o Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de SC (CIEE /SC) e o Serviço Social do Comércio – (SESC/Fecomércio).

Por Epagri