Operação Tiradentes nas rodovias estaduais vai até segunda-feira, 24

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realiza até as 8h de segunda-feira, 24, a Operação Tiradentes 2023. As ações, que começaram às 18h de quinta, 20, terão a finalidade de proporcionar tranquilidade, fluidez e segurança no trânsito, durante o período de feriado nas rodovias estaduais catarinenses.

A exemplo de outras operações, o Comando de Polícia Militar Rodoviária atuará tendo como prioridade uma política de conscientização dos usuários, para prevenir ao máximo a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações, reforçando as seguintes recomendações: não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas, usar o cinto de segurança e dispositivos de retenção adequados, respeitar os limites de velocidade, só ultrapassar com segurança, bem como as demais regras gerais de circulação e conduta.

Aliado ao aspecto da conscientização, o CPMR exercerá uma fiscalização rigorosa nas rodovias sob sua responsabilidade, usando os equipamentos que dispõe para tal, como medidores de velocidade do tipo portátil (radares) e etilometros (bafômetros). Na mesma linha serão realizadas barreiras policiais, visando principalmente o combate ao porte ilegal de armas, contrabando/descaminho, tráfico de drogas e localização de foragidos da justiça.

Estatísticas demonstram que o volume de acidentes aumenta nos períodos de feriados, os quais são consequências diretas da falta de atenção, do desrespeito as normas de trânsito por parte dos usuários que trafegam nas rodovias, bem como do aumento do número de veículos em circulação.

Antes de viajar:

verifique as condições do seu veículo, tais como parte mecânica, freios, sistema iluminação e pneus;

regularize seus documentos de porte obrigatório, evitando desta forma situações desagradáveis no seu passeio.

reforce os cuidados, principalmente no período noturno, devendo levar em consideração os trechos com grande movimento de pessoas nos acostamentos, bem como o trânsito intenso de bicicletas e motocicletas.

As Rodovias Estaduais que merecem mais atenção por parte dos motoristas pelo volume de veículos e pessoas circulando são as rodovias que ligam o norte e o sul da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis/SC; a SC-108 (Brusque/Gaspar); a SC-410 (Tijucas/Nova Trento); a SC-486 (BR-101/Brusque); a SC-412 (BR-101/Gaspar); a SC-415 (BR-280/São Francisco/Balneário da Enseada); a AC101-F (Acesso BR-101/Laguna); a SC-434 (BR-101/Garopaba); a SC-108 (Guaramirim/Blumenau); a SC-445 (Criciúma/ BR-101/Praia do Rincão); a SC-150 e SC 390 (Piratuba); e a SC-155 e SC-154 (Itá).

Por Secom