Saúde: Substitua o pão no café da manhã por esse prato fit de aveia com maçã e verá a diferença na balança

Que tal aprender a fazer de forma fácil um prato fit de aveia com maçã? Essa combinação incrível livre de glúten e lactose é vegana, rica em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, e pode te ajudar a perder peso, controlar o colesterol, regular o intestino e prevenir doenças. Confira a receita do Canal Nutricionista Patricia Leite.

Como fazer prato fit de aveia com maçã

Para o prato fit de aveia com maçã, precisaremos de: aveia em flocos, maçãs, água quente e canela em pó (opcional). Começaremos adicionando a aveia numa tigela e despejaremos a água quente por cima, deixando repousar por 5 minutos para a aveia hidratar. Vamos lavar e ralar as maçãs com casca e juntar na tigela da aveia, colocando a canela em pó, se gostar. Iremos misturar tudo, untar uma frigideira com óleo de coco e despejar a mistura. Deixaremos em fogo baixo até dourar, com a frigideira tampada, destampando na metade do tempo. Vamos passar para um prato, regar com mel, se gostar, servir e saborear seu incrível prato fit de aveia com maçã!

Como fazer prato fit de aveia com maçã

Para o prato fit de aveia com maçã, precisaremos de: aveia em flocos, maçãs, água quente e canela em pó (opcional). Começaremos adicionando a aveia numa tigela e despejaremos a água quente por cima, deixando repousar por 5 minutos para a aveia hidratar. Vamos lavar e ralar as maçãs com casca e juntar na tigela da aveia, colocando a canela em pó, se gostar. Iremos misturar tudo, untar uma frigideira com óleo de coco e despejar a mistura. Deixaremos em fogo baixo até dourar, com a frigideira tampada, destampando na metade do tempo. Vamos passar para um prato, regar com mel, se gostar, servir e saborear seu incrível prato fit de aveia com maçã!

Ingredientes da receita de prato fit de aveia com maçã

2 xícaras (chá) de aveia em flocos

2 maçãs

500 ml de água quente

canela em pó a gosto (opcional)

óleo de coco (para untar a frigideira)

mel (a gosto)

Rende 6 porções, cada uma com 137 calorias

Modo de preparo

Adicione a aveia em flocos numa tigela de vidro. Despeje a água bem quente por cima da aveia para hidratá-la. Aguarde 5 minutos para a aveia hidratar e inchar. Higienize e rale as maçãs sem descascar. Junte as maçãs raladas na tigela da aveia hidratada, adicionando também a canela em pó, se gostar. Misture tudo com o auxílio de uma colher. Unte uma frigideira preferencialmente anti aderente com um pouco de óleo de coco. Adicione a mistura, alise com a colher para uniformizar e utilize uma tampa para fechar a frigideira. Você pode optar por fazer uma “panqueca” apenas, utilizando a mistura toda, ou fazer algumas pequenas, fazendo com porções da mistura. Deixe em fogo baixo até dourar. Na metade do tempo, destampe a frigideira. Passe para um prato, regue com mel se gostar, sirva e saboreie seu maravilhoso prato fit de aveia com maçã!

Com informações: Receita toda hora