Operação Tiradentes: PRF registra aumento de acidentes durante feriadão

A PRF encerrou à meia-noite de ontem, dia 23 de abril, a Operação Tiradentes 2023, que começou à zero hora de quinta, dia 20. Nestes quatro dias, a PRF em SC registrou 94 acidentes, nos quais 103 pessoas ficaram feridas e três morreram.

Em comparação com o mesmo feriadão do ano passado, houve aumento no número de acidentes, redução nos feridos e estabilidade no número de óbitos:

2022 2023 Var. 22/23

Acidentes: 93 94 + 1,1%

Feridos: 110 103 – 6,3%

Mortos: 03 03 0

Os três óbitos foram registrados na sexta-feira (atropelamento de pedestre na BR-470 em Blumenau), no sábado (atropelamento de pedestre na BR-163 em Dionísio Cerqueira) e no domingo (saída de pista na BR-101 em São José).

Nestes quatro dias, a fiscalização de trânsito flagrou 163 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 198 ultrapassando em local proibido, 23 manuseando o celular e 1.094 transitando acima da velocidade máxima (destaque negativo para um automóvel a 182 km/h na BR-116). Além disso, 172 pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança e 26 crianças estavam viajando fora da cadeirinha.

Já na área criminal, durante a Operação Tiradentes, a PRF em SC apreendeu 426 quilos de maconha, recuperou oito veículos roubados e prendeu 36 pessoas por motivos diversos.