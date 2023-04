Exército Brasileiro abre concurso com 440 vagas; veja prazo para se inscrever

O Exército Brasileiro divulgou o edital do Concurso de Admissão, que pretende preencher 440 vagas do curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico (CFO/LEMB) em 2024.

Os interessados devem cumprir com os requisitos: ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos e máximo de 22 anos, além de possuir carteira de identidade civil ou militar.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 22 de maio, com o valor da taxa sendo de R$ 75,00. Das 440 vagas, 400 são para homens, 40 para mulheres, e 88 serão destinadas a pessoas que se enquadram nos requisitos especificados no edital.

O Concurso de Admissão tem abrangência nacional, sendo composto por verificações de requisitos intelectuais, de saúde, físicos, psicológicos e documentais. Confira mais detalhes: