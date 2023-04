Gestante morre após sofrer parada cardíaca em SC

A mulher morreu e o bebê foi salvo.

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu uma parada cardiorrespiratória em gestante no bairro Testo Salto, em Blumenau, no Médio Vale do Itajaí, no domingo, 23. O Arcanjo-03 foi acionado e, ao chegar no local, a vítima já estava em parada cardíaca há cerca de 30 minutos. O Samu realizava a reanimação cardiopulmonar há dez minutos, mas sem sucesso.

Os bombeiros optaram pela cesariana de reanimação, realizando o parto do bebê. Este protocolo aumenta a chance de vida do bebê e a gestante. Após o parto, foi constatado que o bebê também estava em parada cardíaca, assim, os bombeiros começaram manobras de reanimação cardiopulmonar. A equipe conseguiu reanimá-lo.

Ele foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Santo Antônio pelo Samu. O pai acompanhou o atendimento e foi junto ao hospital.

Segundo informações de testemunhas, a mulher teve uma gestação sem problemas, porém, os bombeiros não conseguiram reanimá-la e ela acabou morrendo.

A Polícia Militar e Polícia Científica também foram até o local e vão investigar a causa da morte. Até a publicação desta matéria, o bebê encontra-se estável na UTI.

Com informações: Portal O Município