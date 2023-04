Calendário do Bolsa Família em Maio; Veja datas e valor

Os mais de 21 milhões de brasileiros inscritos no programa Bolsa Família recebem uma nova parcela do benefício a partir do dia 18 de maio. Atualmente, a Caixa Econômica Federal ainda finaliza o pagamento de abril que teve parcela média de R$ 670, o adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos e mais uma parcela do Vale Gás de R$ 110.

O calendário do Bolsa Família em maio já está disponível para consulta, bem como as datas completas de pagamento para todo o ano de 2023. O depósito do dinheiro é feito sempre nos últimos 10 dias úteis do mês, com algumas alterações no calendário por conta de feriados, como ocorreu em abril.

Após reformulação, o Bolsa Família passou a exigir renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218. Para participar do programa a família também deve estar inscrita no Cadastro Único (Cadúnico) e manter o cadastro atualizado pelo menos há cada dois anos.

Veja as datas de pagamento do Bolsa Família em maio:

18 de maio – depósito para inscritos com NIS final 1;

19 de maio – depósito para inscritos com NIS final 2;

22 de maio – depósito para inscritos com NIS final 3;

23 de maio – depósito para inscritos com NIS final 4;

24 de maio – depósito para inscritos com NIS final 5;

25 de maio – depósito para inscritos com NIS final 6;

26 de maio – depósito para inscritos com NIS final 7;

29 de maio – depósito para inscritos com NIS final 8;

30 de maio – depósito para inscritos com NIS final 9;

31 de maio – depósito para inscritos com NIS final 0;

Os beneficiários do Bolsa Família aguardam um aumento no benefício mensal que está previsto para sair em breve, mas ainda não deve ocorrer em maio. O novo valor se trata do Benefício Variável Familiar, que será pago no valor de R$ 50 para gestantes e crianças entre 7 e 12 anos, além de jovens de até 18 anos.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a previsão de início do pagamento do adicional de R$ 50 é para o mês de junho. Ainda não há informações de quantas famílias devem ser beneficiadas com o pagamento.

Por enquanto, segue confirmado o valor médio de R$ 670 por família e o adicional de R$ 150 para cada filho com idade entre 0 e 6 anos – cerca de 8,9 milhões recebem o benefício.

App do Bolsa Famíia já liberou consulta?

Não é só nas datas de depósito do próximo mês que as famílias estão de olho: muitos inscritos também querem saber qual será o valor do Bolsa Família no mês de maio e essa informação pode ser consultada de forma rápida no aplicativo do programa.

Acontece que por enquanto os dados que constam no app ainda são sobre o pagamento de abril, que segue em andamento até o dia 28. Nos próximos dias, o MDS e a Dataprev irão fechar a folha de pagamento e liberar aos poucos as famílias aprovadas para receber e os benefícios concedidos.