Governador se reúne com presidente da Organização Mundial da Família para debater evento internacional em SC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e a secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Alice Kuerten, participaram na tarde desta segunda-feira, 24, de uma audiência com a presidente da Organização Mundial da Família e Board of Trustees da Unitar, Deise Kusztra. O encontro, na Casa d’Agronômica, abordou os preparativos para que o estado sedie o World Family Summit 2023 que ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho em Balneário Camboriú.

A Cúpula Mundial da Família terá a participação de mais de 80 delegações de todo o mundo. Neste ano o tema será “Uma década de ação para cumprir as metas globais do desenvolvimento sustentável”. No evento, o estado e municípios estarão no radar de investimentos internacionais pela Organização das Nações Unidas (ONU) em políticas públicas.

O World Family Summit é realizado desde 1948 pela Organização Mundial da Família em conjunto com as Nações Unidas. “Santa Catarina foi escolhida por ser um estado com excelentes indicadores e, com este evento, vamos colocar Santa Catarina no cenário mundial. Seremos parceiros para realizar esse intercâmbio com prefeitos e pessoas de muitos países para fazer com que a família ocupe efetivamente o seu lugar”, afirmou Jorginho Mello.

No evento a WFO e ONU lançarão ainda a Universidade de Prefeitos com objetivo de auxiliar o Governo do Estado a liderar juntamente com os gestores públicos a implementação de políticas públicas que sejam referência para o mundo.

Foto: Helena Marquardt

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Alice Kuerten, essa mobilização de gestores e outras instituições, com participação internacional para tratar de família, vai garantir que as políticas públicas cheguem até a população e com foco na sustentabilidade e ao envolvimento das pessoas e governantes.

O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício José Satiro de Oliveira, também destacou a importância do evento. “Ele traz a visão global daquilo que se tem como meta para o mundo colocando como protagonista os municípios e seus estados, adequando a palestras, cases de sucesso, capacitando os gestores para atingir essas metas e tendo o Governo do Estado como parceiro porque Santa Catarina é diferenciada e pode ajudar inclusive outros estados por meio desse movimento com as famílias”, afirmou.

A cúpula em Santa Catarina também é considerada uma das mais importantes dos últimos anos, pois serve de preparação para a chamada Cúpula da Década que acontece em 2024 na Arábia Saudita.

Texto: Helena Marquardt

Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família

Por Assessoria de Comunicação Ascom