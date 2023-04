Maior satélite de internet do mundo será lançado nesta quarta nos EUA

Nesta quarta-feira (26), será lançado nesta noite o ViaSat-3, o maior satélite voltado para a internet. Ele tem 50 metros de comprimento, sendo considerado o mais rápido na transmissão de dados.

O satélite ViaSat-3, quando estiver em operação, vai cobrir todo o planeta na transmissão de sinais de internet.

O ViaSat-3 é formado por três satélites. O primeiro que será lançado nesta quarta cobrirá o continente americano e, segundo a empresa, o equipamento vai operar no Brasil a partir do segundo semestre.

O segundo satélite será lançado ainda neste ano para atender a Europa, Oriente Médio e África, e por último, o terceiro satélite de comunicação deve ser lançado em 2024 para cobrir a área da Ásia e Pacífico.

Ele vai ser lançado nesta noite, às 20h24, horário de Brasília, nos Estados Unidos, no Centro Espacial Kennedy, da Nasa, na Florida, Estados Unidos.

O satélite vai de carona no foguete Falcon Heavy, da SpaceX. Por uma ironia do destino, a empresa dona do foguete, a SpaceX, do bilionário Elon Musk, é concorrente da ViaSat na distribuição de internet via satélite, com o serviço Starlink.

A diferença entre o Starlink e o ViaSat é a forma que o serviço é distribuído. Enquanto a empresa de satélite de Musk tem disponível uma rede mais de 3 mil satélites pequenos espalhados, que voam pela baixa órbita terrestre, a 500 km de altura, para fazer a troca de dados.

Já a ViaSat usa satélites estacionários gigantes a 35 mil km de altitude, em órbita geoestacionária, para assim cobrir grandes áreas.

Os novos satélites da ViaSat podem transferir mais de 1 Tbps (terabytes por segundo) em relação aos equipamentos já em órbita — ViaSat 1 e 2 — que distribuem o sinal de 500 Gbps. Quando o ViaSat estiver em órbita, a empresa vai ter a capacidade de fornecer 3 Tbps, aumentando a capacidade de transmissão em 500%.