Governo do Estado anuncia chamamento dos aprovados do concurso público de 2019 da Administração Prisional

O Governo do Estado divulgou o cronograma oficial e data de posse dos 465 excedentes do concurso público para a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, realizado em 2019. O processo está previsto para começar no dia 4 de maio.

“Assumimos e estamos honrando este compromisso com os excedentes, que tinham grande expectativa. Os aprovados no concurso da Polícia Penal serão os únicos novos servidores a serem nomeados neste momento de austeridade fiscal”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Todas as fases e datas do processo se encontram discriminadas abaixo:

Encaminhamento do processo para SEA – Início em 04/05/2023

Homologação do concurso interno de remoção – Início em 15/05/2023

Publicação da nomeação dos candidatos (DOE) – Início 15/05/2023

Recebimento de exames para perícia – Início 16/05/2023; Término 14/06/2023

Publicação do quadro de vagas para escolha – Início 17/05/2023

Período de escolha de vagas – Início 18/05/2023; Término 23/05/2023

Publicação do resultado da escolha de vagas – Início 25/05/2023

Período de posse dos candidatos – Início 26/05/2023; Término 14/06/2023

Por Secom