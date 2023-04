Metade dos municípios de SC têm infestação de focos do mosquito da dengue, aponta Dive; veja onde

Dos 295 municípios de Santa Catarina, 144 estão infestados com focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre de chikungunya e vírus da zika, apontou boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) do estado.

A maioria fica na região Oeste, mas também há cidades no Norte, Vale do Itajaí, no Sul e Grande Florianópolis.

Mapa de municípios infestados por focos do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina — Foto: Vigilantos/Divulgação

Outros 80 municípios têm focos, mas sem serem considerados infestados. Por fim, outras 71 cidades não registram focos, a maioria na Serra. O boletim foi atualizado na segunda-feira (24).

A definição de infestação é realizada de acordo com a disseminação e manutenção dos focos, conforme a Dive. A lista com os nomes dos municípios pode ser encontrada no site da Vigilância Epidemiológica estadual.

Ao todo, Santa Catarina registrou este ano 19.502 casos confirmados de dengue, com pelo menos 15 mortes pela doença. Outros 15 óbitos são investigados para verificar se estão relacionados à dengue.

Além dessa doença, o estado também registrou oito casos de febre de chikungunya. Não há nenhum de vírus da zika.

Quais os sintomas da dengue?

Segundo a Dive, estes são os principais sintomas da doença.

febre alta (entre 39°C e 40°C) de início abrupto, com duração de dois a sete dias

dor de cabeça

fraqueza

dores no corpo

dores nas articulações

dor atrás dos olhos

manchas no corpo (presentes em 50% dos casos)

perda de apetite

náusea

vômito

Prevenção

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica divulgou orientações para evitar a proliferação do mosquito:

evite usar pratos nos vasos de plantas – se usá-los, coloque areia até a borda;

guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

mantenha lixeiras tampadas;

deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;

trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

mantenha ralos fechados e desentupidos;

lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana;

retire a água acumulada em lajes;

dê descarga no mínimo uma vez por semana em banheiros pouco usados;

mantenha fechada a tampa do vaso sanitário;

evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue;

denuncie a existência de possíveis focos de Aedes aegypti para a Secretaria Municipal de Saúde;

caso apresente sintomas de dengue, febre de chikungunya ou vírus da zika, procure uma unidade de saúde para o atendimento

Com informações: G1