Hospital Materno-Infantil Santa Catarina realiza o parto 12 mil com índice zero de mortalidade materna

Referência no atendimento a gestantes de alto risco da região sul do Estado e com índice zero de morte materna, o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (HMISC), de Criciúma, realizou na última quarta-feira, 26, o parto de número 12 mil desde a abertura da maternidade, em 1º dezembro de 2018.

O primeiro parto no Hospital ocorreu no dia 17 de dezembro daquele ano. De lá até o dia 26 de abril, 12.112 crianças nasceram na unidade. O parto 12 mil foi feito na mamãe Arieli Carvalho de Morais, que deu à luz a filha Lavínia. Com 4kg e 52 centímetros, Lavínia nasceu de cesárea às 9h43min. A mãe foi homenageada pela direção do hospital com uma cesta de presentes para ela e para a caçula da família.

Arieli faz parte de uma história de vitórias do Hospital, que nestes anos de atuação nunca registrou óbitos maternos. “Ao longo desses anos, desde a abertura da ala materna em dezembro de 2018, temos nos empenhado para garantir que a experiência do parto seja segura e tranquila para nossas pacientes e seus bebês, além de oferecer serviços de qualidade que atendem as necessidades individuais de cada uma”, explica o diretor do HMISC, Cesar Magalhães.

Ainda segundo o diretor, essa marca é reflexo da dedicação das equipes e do trabalho multidisciplinar de atenção à mãe e ao bebê. “Sabemos que o parto é um momento delicado para o binômio mãe-filho, e é por isso que tratamos cada paciente com cuidado e atenção individualizada. Nossa equipe do bloco materno trabalha em conjunto com a Comissão de controle de infecção hospitalar e demais setores de apoio, para um atendimento abrangente e completo, em algumas situações o ambulatório de alto risco acompanha desde o pré-natal até o nascimento e pós-parto”, complementa.

O Hospital Materno Infantil Santa Catarina – HMISC, funciona sob a gestão direta do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde – SES.

