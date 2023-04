Petrobras baixou o preço: diesel vai ficar mais barato para as distribuidoras a partir deste sábado (29)

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (28), uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. O valor médio vai cair de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro do combustível. Segundo a estatal “considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba”.

Em nota, a Petrobras justificou a redução do preço dizendo que “tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino”.

Por volta de 12h50, as ações preferências PETR4 subiam 2,36%, a R$ 23,78. Já as ordinárias PETR3 tinham alta de 2,61%, a R$ 26,71.