Casa do Vinho presente no Evento enogastronômico promovido pela Estância Vó Ana

A noite de 22 de abril de 2023 marcou, através de um encontro Enogastronômico, o inicio promissor de parceria entre as serras gaúcha e catarinense. Participaram integrantes das vinícolas Suzin , Pericó, Casa Valduga , Serra do Sol , Villagio Conti, Casa do Vinho.

O evento foi promovido pela Casa de Hospedagem Estância Vó Ana , localizada na SC 110, Km 403, rodovia Manoel Corrêa Neto. Neste, foi elaborado um requintado jantar 5 passos pelo Chef e Sommelier Elisandro Castro, proprietário da Champanharia Garibaldi, envolvendo ingredientes locais da serra catarinense e harmonizando com vinhos regionais e da serra gaúcha. A participação especial do Enólogo da Casa Valduga , Luiz Carlos Styburski, enalteceu a rica discussão que alimenta a ciência na produção de vinhos e espumantes.

Empresários da serra catarinense, amigos e a família Estância Vó Ana também estiveram presentes , assim como a participação especial de Rafael Puerta , músico de sucesso da cidade de Urubici. Os registros desta grande noite ficaram por conta do fotógrafo Douglas Ribeiro.