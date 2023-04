Instituto Luisa Mell muda de nome e desmascara ativista: “Nunca doou”

O Instituto Luisa Mell, focado no resgate e na recuperação de animais em situação de risco, abandonou o nome artístico da ativista que ajudou a fundá-lo. Rebatizada de Instituto Caramelo, a entidade publicou uma nota de esclarecimento nesse sábado (29/4), no Instagram, aproveitando para esclarecer o real papel da paulistana de 44 anos na organização sem fins lucrativos.

No texto, a ONG afirma que ela foi convidada a participar do projeto por voluntários que já trabalhavam com a causa animal quando a entidade foi fundada, em 2015. A intenção, de acordo com a nota, era aproveitar a visibilidade da apresentadora — em 2001, ela estreou um programa na RedeTV!, o Late Show, que promovia o resgate de animais maltratados — para divulgar o trabalho e atrair doadores para a instituição.

“Nunca doou dinheiro algum para o instituto”

A entidade afirma que a mudança ocorreu com a intenção de “despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais do propósito do grupo”. Na postagem, a organização diz que a decisão foi tomada após diálogo interno e planejamento. O quadro de funcionários, segundo a ONG, permanecerá intacto.

“Ao contrário do que muitos pensam, a Luísa nunca colocou dinheiro algum. Nenhuma doação sequer”, escreveu o instituto no Instagram, em resposta a um internauta da rede social. “Foi dinheiro das outras pessoas do grupo e doações que fizeram as coisas funcionarem ao longo desses anos. Vocês podem comprovar isso facilmente solicitando a ela que mostre qualquer depósito para o instituto.”