Cobra rara no Brasil é encontrada no Oeste de SC e preocupa especialistas

Uma cobra conhecida como Corn Snake – ou cobra do milho – foi encontrada em um terreno em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, e levada até um quartel do Corpo de Bombeiros. A espécie, que tem origem no sudeste dos Estados Unidos, é rara no Brasil e preocupa especialistas.

Na manhã desta segunda-feira (28), os militares deixaram a cobra aos cuidados do Hospital Veterinário de Xanxerê.

Segundo o herpetólogo Alex Cedro, não há motivos naturais para que o animal migre para o Brasil e para a região Oeste do Estado.

Ela é uma espécie realmente incomum porque ela não deveria ocorrer no Brasil. É um animal que acaba sendo comercializado como pet e, às vezes, foge por descuido do proprietário ou, às vezes, o proprietário acaba perdendo o gosto por criar o animal e solta, achando que ele pode viver em qualquer tipo de ambiente. Mas motivos naturais para ela vir pra cá não teriam — explica Cedro.

Segundo o especialista, o risco de soltar o animal na natureza é de que essa espécie exótica possa se reproduzir na região.

— A principal questão é que se esse animal realmente fugiu de um proprietário ou foi solto, ele pode acabar se dando bem aqui no ambiente. Ela vai encontrar rato, alimento, abrigo e, se por acaso encontrar um parceiro, pode acabar se reproduzindo, e aí a gente tem mais uma espécie exótica que acaba se instalando no país, podendo causar problemas na natureza — afirma o herpetólogo.

