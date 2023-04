Atrações confirmadas para a festa de 60 anos da Rádio Difusora FM; confira a programação

A Rádio Difusora, uma das emissoras mais antigas e tradicionais da Região, estará celebrando seus 60 anos de existência com uma festa aberta ao público de caráter histórico. A festa acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de maio. A cavalgada, uma das atrações, tem o objetivo de resgatar a história das primeiras cavalgadas. No dia 19 de maio acontece a recepção dos cavaleiros na Fazenda Postinho, propriedade da família Zandonadi. Os cavaleiros e amazonas serão recebidos no local de saída da cavalgada, com um carreteiro tradicional oferecido pela família anfitriã e os shows.

No sábado, dia 20, a partir das 7h, o evento começa com um especial “café da manhã” patrocinado pelo Supermercado Zabot. A largada da tropeada está programada para às 8h30min, os cavaleiros partirão da Fazenda Postinho em direção à cidade, passando próximo ao Morro do Moleque e pelo Bairro Marita Campos, até chegarem ao centro da cidade, onde serão recepcionados pela população nas ruas. A chegada está prevista para ocorrer por volta das 11h30min na Rua Agripa de Castro (Martinho de Haro) e em seguida, no Parque da Maçã, às 12h30min.

No Parque da Maçã, haverá um delicioso carreteiro feito aos moldes de Santa Isabel, pela mesma equipe que já faz esse renomado evento, além do saboroso churrasco com carne da Frigozan, os mesmos a preço bem popular. Durante o evento, haverá sorteios e distribuição de brindes para os participantes. Esse evento é um resgate histórico da primeira cavalgada da Rádio Difusora em 2003, quando a emissora comemorou seus 40 anos de existência.Além da tropeada, o evento contará com diversos shows, incluindo apresentações do grupo Galopaço, Aquele Jeito, Daniel Hack e um show nacional com Prefeitão e Daniel, além de outros grupos que serão divulgados nos próximos dias. No sábado, também haverá gineteadas e um parque de diversões para animar o público presente.



No domingo, dia 21, o CTG Minuano Catarinense realizará um grande baile as 0 horas, provas de gineteadas e o duelo de laço em homenagem aos 60 anos da Rádio Difusora e aos seus próprios 60 anos de existência.

Não é necessário fazer inscrição ou pagar qualquer taxa para participar da cavalgada, basta comparecer na Fazenda Postinho. A festa promete ser um grande sucesso e uma excelente oportunidade para celebrar a cultura gaúcha e a história do CTG Minuano Catarinense e da querida Rádio Difusora de São Joaquim, coirmãs que debutam suas seis décadas de existência.Já deixe anotado na sua agenda de 19 a 21 de maio todos os caminhos levam ao Parque Nacional da Maçã e ao CTG Minuano Catarinense para celebração da passagem dos 60 anos da Nossa Radio Difusora 106,7 FM.

Os shows começarão a partir das 13:00h, no Parque Nacional da Maçã!!

A entrada no parque e os shows serão gratuitos…