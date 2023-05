Governador empossa presidente do Detran-SC

O governador Jorginho Mello deu posse nesta sexta-feira, 5, para o novo presidente do Detran-SC, o ex-deputado Kennedy Nunes. O experiente gestor público completa o time de escolhidos pelo governador para a administração estadual.

“É um privilégio poder ter no governo só pessoas com um bom conceito, ficha limpa, com serviço prestado e isso é algo que a gente não abre mão nunca. O teu desafio é fazer com que a nossa estrutura do Detran-SC seja mais moderna, mais transparente, que ela sirva verdadeiramente as pessoas que precisam”, disse o governador Jorginho Mello.

Kennedy Nunes tem experiência como secretário municipal, vereador pela cidade e Joinville e deputado estadual.

“Não é só um convite, é uma convocação do nosso governador para um setor muito importante de Santa Catarina, que é o setor que cuida de todos os veículos e condutores catarinenses. E o governador me deu a missão de tornar aquilo lá transparente e com um único objetivo: atender as pessoas”, disse o novo presidente do Detran-SC, Kennedy Nunes

ERRATA: Existe ainda posto de interinidade na gestão, ocupado na Secretaria de Meio Ambiente, que nesse momento é acumulada interinamente pela presidência do IMA.

Por Secom