Anel de fogo: Veja onde será o melhor lugar para visualizar eclipse raro do Sol

A Paraíba vai protagonizar um precioso momento na astronomia no dia 14 de outubro deste ano de 2023: um eclipse anular (ou anelar) do Sol, e o estado será um dos melhores lugares do planeta para observá-lo. Este é um fenômeno raro em que a Lua fica entre o Sol e a Terra, mas sem encobri-lo totalmente. O resultado é que a silhueta da Lua fica circulada pela extremidade do Sol, criando a imagem de uma espécie de “anel de fogo”.

De forma parcial, o eclipse poderá ser visto em todo o nosso país. Mas a estreita faixa de visibilidade total do fenômeno vai passar pelo noroeste dos Estados Unidos, seguindo pela América Central, Amazônia e finalmente cruzando o Nordeste até o litoral, exatamente nas áreas de Natal e João Pessoa. Araruna, onde fica o Parque Estadual da Pedra da Boca, é apontada como um dos melhores lugares para observar esse fenômeno. Além da área aberta do parque, a cidade tem estrutura para receber os astrônomos que virão.

encontro ocorrerá entre 8 e 10 de junho.

Outra data importante no calendário é o “Asteroid Day”, o Dia Internacional do Asteroide, uma data estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, como sendo o dia 30 de junho de cada ano.

“É uma mobilização mundial que tem como objetivo a conscientização das pessoas a respeito dos riscos de impacto de um asteroide com a Terra e o que pode ser feito para evitar ou minimizar os seus danos. Este trabalho de conscientização deve ser feito através de atividades coordenadas por especialistas no assunto”, explica Zurita.

Segundo ele, a data remete ao episódio ocorrido na Sibéria no dia 30 de junho de 1908, conhecido como Evento Tunguska. O asteroide destruiu 80 milhões de árvores em uma área de dois mil quilômetros quadrados.

Em alusão ao Dia Internacional do Asteroide, a APA realizará atividades nas escolas na Paraíba nos próximos dois meses. Escolas interessadas em receber o evento podem entrar em contato com a Associação.

Já a 23ª edição do Encontro Nacional de Astronomia (ENAST), nos dias 12 a 14 de outubro, em Araruna, está sendo organizado pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a Associação Paraibana de Astronomia e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB/NEPA).

Os astrônomos amadores e profissionais do país estarão presentes e irão interagir com os participantes. Estão programadas palestras e minicursos ministrados por grandes nomes da astronomia nacional. No dia 14 de outubro haverá a observação do Eclipse Anular do Sol de 2023.

As inscrições já estão abertas no site apapb.org/23enast, para participantes e submissão de trabalhos que serão apresentados no evento.

A UEPB em Araruna, que recebe o encontro, está disponibilizando alojamento e área para camping para os inscritos. Além disso, o Arquivo Afonso Pereira está subsidiando a inscrição de 50 estudantes. O sorteio dos estudantes contemplados é feito de forma automática no ato da inscrição.

Por Márcia Dementshuk