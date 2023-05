Bebê desaparecido em Santa Catarina é encontrado em São Paulo

Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, em São José, na Grande Florianópolis, foi encontrado em São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), no início da noite desta segunda-feira (8).

O caso teve novos desdobramentos nesta segunda, a partir das investigações da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI).

Nesta segunda-feira (8), a delegada Sandra Mara Pereira ouviu motoristas de aplicativos e obteve novas informações que podem ajudar a elucidar o paradeiro de Nicolas.

Segunda delegada, um dos motoristas de aplicativo revelou em depoimento que entregou roupas do bebê em um supermercado. A polícia está aguardando as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Na sexta-feira (5), a polícia pediu a quebra do sigilo de dados de telefones celulares e aplicativos de transporte.

Uma das suspeitas da investigação é de que, quem pegou as roupas no supermercado, pode ter recebido o bebê da mãe.

Polícia Civil quebra sigilo de dados de telefones celulares

A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta segunda-feira (8) que tomou conhecimento do desaparecimento do pequeno Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, no final da tarde de sexta-feira (5), em São José. O menino está desaparecido desde o dia 30 de abril.

De acordo com a delegada Sandra Mara Pereira, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de São José, foi instaurado inquérito policial e realizadas buscas e apreensões nos locais indicados pela família e amigas da mãe da criança, onde o bebê poderia estar. No entanto, ele não foi encontrado.

Ainda na sexta-feira foi representado pela quebra de sigilo de dados de telefones celulares e aplicativos de transporte. De acordo com a Polícia, as empresas ainda estão enviando os dados para serem analisados. A Polícia Civil aguarda a liberação médica para ouvir a mãe que está internada.

Com informações: SCC10