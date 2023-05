Aos 29 anos, morre Ana Paula Borgo, estrela do vôlei feminino

Morreu nesta quinta-feira (11), aos 29 anos de idade, Ana Paula Borgo, ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira. A informação foi confirmada pela mãe da atleta nas redes sociais.

Ana Paula Borgo faleceu em decorrência de um câncer no estômago, diagnosticado em setembro do ano passado. Na época, ela jogava no time do Barueri e precisou ser afastada das quadras para iniciar o tratamento.

Ao longo da carreira de atleta, ela jogou em times brasileiros como Praia Clube, Osasco e Pinheiros. Também atuou em times na Itália e na Turquia.

Com a Seleção Brasileira, ela foi campeã do Mundial sub-23 em 2015 e conquistou a prata da Liga das Nações em 2019 representando o país. Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) lamentou a morte da jogadora de vôlei. “Ela foi um grande talento do vôlei nacional”, escreveu.