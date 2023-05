Comendador Vilson Borges completa 71 anos de empreendedorismo e sucesso no enoturismo de Altitude

Nesta quinta-feira, 11 de maio, é um dia muito especial para São Joaquim e para todos que conhecem Vilson Borges, pois é o dia em que ele completa 71 anos de vida. Vilson é um grande personagem da cidade e é reconhecido em diversos estados do Brasil pelos seus empreendimentos e pelo seu trabalho incansável no setor do enoturismo.

Seu currículo é repleto de ousadia, persistência e empreendedorismo, e Vilson é um exemplo para todos aqueles que buscam sucesso na vida. Com muita vitalidade e cheio de projetos, ele tem sido um dos principais responsáveis por modificar a forma como o turismo é visto em São Joaquim e região.

Um dos grandes marcos de sua trajetória é a Casa do Vinho, que se tornou uma verdadeira referência em turismo para a cidade. Em 2021, Vilson inaugurou a terceira loja da Casa do Vinho, em Urubici, uma das regiões mais promissoras da Serra Catarinense. Essa iniciativa só reforça a visão empreendedora e inovadora que tem guiado os passos de Vilson ao longo dos anos.

Vilson é amado por turistas e enófilos de todo o Brasil e é um verdadeiro exemplo de sucesso na área do enoturismo. Seu trabalho é tão relevante que, em 2021, ele recebeu a Comenda Manoel Joaquim Pinto, a maior condecoração da cidade de São Joaquim pelos seus serviços prestados ao setor. Essa é uma homenagem mais do que justa para alguém que tanto tem contribuído para o desenvolvimento do turismo na região.

Que este aniversário seja apenas mais um marco na vida de Vilson Borges, e que ele possa continuar nos inspirando com seu exemplo de empreendedorismo, inovação e perseverança. Parabéns, Vilson!