Equipe do Governo de SC está em São Paulo para transportar o menino de volta ao estado

Na manhã desta segunda-feira, 15, aeronave da Polícia Militar decolou rumo a São Paulo para trazer de volta ao estado de origem o menino N.A.G. de dois anos. O caso ganhou repercussão nacional depois que a família procurou a polícia para avisar sobre o desaparecimento do garoto morador da cidade de São José.

A expectativa é de que a equipe formada por policiais civis, militares e uma psicóloga retorne ao estado catarinense no começo da tarde de hoje. Por conta de uma decisão da justiça e respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente o Governo do Estado informa que está proibida a captação de imagens que possam expor o menor.

A secretaria de Estado da Comunicação vai produzir imagens e sonoras do que é possível divulgar e irá disponibilizar aos veículos de comunicação. O menino vai ficar sob a tutela do estado até a definição sobre a guarda dele. As informações serão divulgadas nas redes do governo o no portal de notícias da Agência Catarinense de Notícias.

Por Secom