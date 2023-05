Sebrae/SC promove Semana do MEI 2023 em diversas cidades catarinenses

Evento está sendo realizado entre os dias 22 e 26 de maio e busca auxiliar o MEI que já se formalizou, deseja abrir uma empresa ou expandir o seu negócio

Com uma programação exclusiva aos microempreendedores individuais, o Sebrae/SC promove entre os dias 22 e 26 de maio a Semana do MEI 2023, que busca auxiliar o microempreendedor individual (MEI) que já se formalizou, deseja abrir uma empresa ou ainda expandir o seu negócio. As ações acontecem nos formatos presencial e online, em diversas cidades do Estado, e são totalmente gratuitas. Mais informações pelo http://sebrae.sc/semanadomei23.

Serão cinco dias de atividades, com networking, palestras, oficinas práticas, cursos, além de dicas e apresentação de cases de sucesso. Os temas envolvem ideias de negócios, competências empreendedoras, planejamento, transformação digital, finanças, orientação para crédito, inovação, como aumentar as vendas, entre outros.

Ao todo, serão 100 Salas do Empreendedor espalhadas pelo estado com programação especial na Semana do MEI, e duas tendas montadas nos centros das cidades de Florianópolis e Joinville.

Na última edição, em 2022, durante os cinco dias de evento, 7.078 microempreendedores individuais foram atendidos nas cidades de Florianópolis e Joinville, onde foram montadas as tendas, e nas mais de 80 Salas do Empreendedor que aderiram a programação da Semana do MEI 2022 ao redor de Santa Catarina.

“O MEI é imprescindível para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, com a geração de empregos e renda na sociedade catarinense. As últimas edições da Semana do MEI foram muito proveitosas, com um grande número de visitas nas Salas do Empreendedor e nas tendas que foram montadas. Esses espaços são uma forma de contribuir com os microempreendedores individuais que desejam formalizar seus negócios, regularizar seu MEI e se capacitar ou tirar dúvidas com os profissionais especializados que atuam no Sebrae. Estamos do lado do empresário para que eles possam melhorar a competitividade dos seus negócios”, afirma a gestora dos Projetos de MEI do Sebrae/SC, Aline Pereira.

Ao longo de todo o ano, o empreendedor individual também pode buscar auxílio nas diversas Salas do Empreendedor distribuídas pelo Estado, no telefone e WhatsApp 0800 570 0800 e na página Tudo sobre MEI www.sebrae-sc.com.br/tudo-sobre-mei.

Dados do MEI em Santa Catarina

Segundo dados do Observatório de Negócios do Sebrae/SC, no país, o número de Microempreendedores Individuais atualmente é de 11,9 milhões. Desse total, 576 mil são de Santa Catarina, o que representa 4,8% do total.

As atividades de cabeleireiros, manicure e pedicure (6,1%); de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (6,1%); e de obras de alvenaria (5,9%) lideram a lista de principais atividades dos MEIs catarinenses.

A Grande Florianópolis é a região que se destaca com o maior número de MEIs, totalizando cerca de 130 mil empresários formalizados, seguido do Norte do Estado, com cerca de 109 mil, Foz do Itajaí, com 97 mil, Sul, com 69 mil, Vale do Itajaí, com 66 mil, Oeste, com 37,62 mil, Serra, com 59 mil, Serra, com 23 mil, Meio Oeste, com 20 mil, e Meio Oeste, com 20 mil.

“A quantidade de MEIs no Estado em 2020 era de 380 mil, em 2021 aumentou para 443 mil, e em 2022 foi para 530 mil, e até abril de 2023, são mais de 576 mil MEIs ativas. Considerando a média dos últimos dez anos, que é de incremento de 31% ao ano, devemos chegar a 1 milhão de MEIs ativas em 2025, o que contribui fortemente para a geração de renda e empregos, e o desenvolvimento econômico do Estado”, conclui a gestora dos Projetos de MEI do Sebrae/SC, Aline Pereira.

Entre as atividades que mais cresceram desde 2010 em Santa Catarina, estão os serviços de pré-impressão (30%); tabacaria (21%) e atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (21%).

Por Assessoria de Imprensa