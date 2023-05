Déficit da Saúde de R$ 550 milhões em SC é tema de reunião entre Estado e Fórum Parlamentar Catarinense

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, reuniu-se na manhã desta quarta-feira, 17, em Brasília, com os representantes do Fórum Parlamentar Catarinense para apresentar os dados do cofinanciamento da saúde em Santa Catarina e da recomposição do teto financeiro do estado (teto MAC), hoje com um déficit no valor total de R$550 milhões.

São recursos de produção de serviços que já são realizados no estado e municípios e que precisam ser reconhecidos pelo Ministério da Saúde como os leitos de UTI que já estão em funcionamento e as cirurgias de câncer entre outros vários procedimentos.

“Mostramos ao Fórum Parlamentar que se esses serviços forem habilitados e os recursos forem liberados poderão ser aplicados em procedimentos como exames, consultas especializadas e cirurgias eletivas, garantindo assim mais atendimento à população de Santa Catarina”, destacou a secretária Carmen Zanotto.

Todo esse estudo detalhado já foi entregue pela Secretária Carmen ao Secretário de Atenção Especializada (SAES) do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda. “Solicitamos a recomposição do teto, são mais de R$ 45 milhões mensais que estão sendo bancados pelos Fundos Municipais e Estadual da Saúde”, enfatizou.

A coordenadora do Fórum Parlamentar, deputada Caroline de Toni disse que está confiante em uma reunião com a ministra da saúde, que pode acontecer na próxima semana, 24. “Vamos agendar uma audiência no Ministério da Saúde com o Fórum, o governador e a secretária da saúde para recuperar esses recursos”, afirmou

A secretária de Articulação Nacional, Vânia Franco, também presente na reunião, lembrou que a determinação do governador Jorginho Mello é priorizar a agenda com a ministra Nísia. “O trabalho da secretaria é dar esse apoio. A partir de agora vamos articular com o Ministério da Saúde para resolver esse problema da saúde do Estado”, disse a secretária

Por Secom