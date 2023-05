Vestibular de Inverno da Udesc encerra inscrições na segunda à noite

Terminará na noite da próxima segunda-feira, 22, o prazo de inscrições para o Vestibular de Inverno 2023, da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). São duas formas de seleção para um total de 1.188 vagas em 39 cursos de graduação presenciais e a distância, totalmente gratuitos.

Os candidatos poderão concorrer das seguintes formas: pela prova presencial, com taxa de inscrição de R$ 110; pelo histórico escolar do ensino médio, com inscrição gratuita; e pelas duas opções ao mesmo tempo, aumentando assim as chances de aprovação. As inscrições poderão ser feitas em udesc.br/vestibular até as 23h59 de 22 de maio.

Para os optantes pela prova presencial, o prazo para pagamento da taxa termina na terça-feira, 23. A seleção pela prova presencial tem, ao todo, 829 vagas em cursos presenciais e a distância oferecidos em unidades e polos de apoio presencial de 13 municípios (veja abaixo). Clique aqui para ver o edital e realizar a inscrição.

Já a seleção pelo histórico do ensino médio oferece 394 vagas para os mesmos cursos e municípios. Clique aqui para ver o edital e realizar a inscrição.

Nas vagas de cada uma das duas seleções, há reserva de 30% pelo Programa de Ações Afirmativas da Udesc, sendo 20% para os candidatos que fizeram todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.

Acesse o Guia de Cursos Udesc e a playlist de vídeos da graduação da Udesc.

Municípios com vagas

Confira os cursos que estão sendo oferecidos:

Balneário Camboriú (Cesfi): Administração Pública e Engenharia de Petróleo;

Caçador (Cesmo): Sistemas de Informação;

Chapecó (CEO): Enfermagem e Zootecnia;

Florianópolis (Cead): Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Florianópolis (Cefid): Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura) e Fisioterapia;

Florianópolis (Esag): Administração, Administração Pública e Ciências Econômicas;

Florianópolis (Faed): Geografia (Bacharelado), História (Licenciatura) e Pedagogia;

Ibirama (Ceavi): Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Software;

Joinville (CCT): Ciência da Computação, Engenharia (Civil, de Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica), Física (Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Química (Licenciatura) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Lages (CAV): Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;

Lages (Cead): Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Laguna (Ceres): Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas (Biodiversidade e Conservação) e Engenharia de Pesca;

Palhoça (Cead): Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Pinhalzinho (CEO): Engenharia Química;

São Bento do Sul (Ceplan): Engenharia de Produção – Habilitação Mecânica e Sistemas de Informação;

São José (Cead): Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tubarão (Cead): Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Novos cursos em TI

Dentre os cursos oferecidos, está a primeira graduação do Centro de Educação Superior do Meio-Oeste (Cesmo), nova unidade presencial da universidade em Caçador, que abrirá 30 vagas pelo vestibular, além de 10 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já as vagas de ensino a distância são do novo curso EAD de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em cinco polos de apoio presencial: Florianópolis, Lages, Palhoça, São José e Tubarão.

Prova presencial

Para os candidatos que escolherem essa opção, a prova presencial será aplicada em 25 de junho, pela manhã e à tarde, e terá questões objetivas e redação. O prazo para solicitar isenção da taxa terminou em 2 de maio.

O listão dos classificados em primeira chamada, tanto da prova quando da seleção pelo histórico do ensino médio, será publicado a partir de 12 de julho, no site udesc.br/vestibular. Os aprovados começarão a ter aulas no segundo semestre letivo de 2023, com início em 31 de julho.

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas na página oficial do vestibular e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest), pelo e-mail vestiba@udesc.br.

