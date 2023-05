Detran realiza leilão online de veículos e sucatas

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran) promoverá, no dia 5 de junho, às 9h, um grande leilão de veículos e sucatas, de forma exclusivamente online, neste link. Quem desejar participar deve se cadastrar com no mínimo, de 48 horas de antecedência. Serão oferecidos ao público 281 veículos conservados e 299 lotes de sucatas agrupadas, destinadas ao setor de desmonte de veículos.

Entre os lotes disponíveis, há veículos como um Ford Edge V6 e uma Kia Sorento, com lance inicial de R$ 7 mil, um Volkswagen Fox a partir de R$ 1,8 mil, um Polo com lance inicial de R$ 1,2 mil, entre outros. De 29 de maio a 1º de junho, os veículos poderão ser examinados com agendamento junto aos pátios de depósito, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Segundo o leiloeiro Daniel Garcia, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão dos bens, com exceção das sucatas que são apenas para pessoas jurídicas, ou seja, inscritas no CNPJ. Para as sucatas também é exigido que as empresas exerçam atividades do ramo de desmonte ou destruição de veículos.

A equipe do leiloeiro está disponível por ligação gratuita e WhatsApp pelo número: 0800 278 7431, ou pelo e-mail leiloes@dgleiloes.com.br, para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas.

Por Secom