Corpo de Bombeiros Militar inicia Campanha do Agasalho 2023

Falta menos de um mês para o início oficial do inverno, mas em algumas regiões do estado o friozinho já deu as caras. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar inicia nesta segunda-feira, dia 22 de maio a Campanha do Agasalho 2023, que vai até o dia 13 de junho.

A população pode entregar as doações nos quartéis de Bombeiro Militar. Podem ser doados cobertores, calças, casacos e roupas de cama que estejam em bom estado.

Após o encerramento da campanha, todos os donativos passam por uma triagem onde são separados de acordo com tamanhos e modelos, o que facilita o trabalho de destinação das doações para as famílias e entidades que irão receber.

Cada Organização de Bombeiro Militar (OBM) fica encarregada de encaminhar as doações para famílias carentes, entidades de assistência social e/ou entidades beneficentes do município.

Para conferir os endereços de coleta em todo estado, clique aqui.

Por Secom