Atendimento no IPREV segue normal mesmo com instabilidade nos sistemas do INSS

O IPREV SC informa que aposentados e pensionistas, segurados do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, podem consultar seus dados normalmente através do sistema de gestão de pessoas do Estado.

Na manhã desta segunda-feira, 22, o sistema de consultas do INSS, órgão federal responsável pela gestão do Regime Geral de Previdência, permaneceu fora do ar por algumas horas, porém, o problema não afeta a Previdência Estadual, pois são regimes distintos, e cada qual tem seu próprio sistema de consultas.

Para consultar pagamentos e contracheques, os aposentados e pensionistas do IPREV podem acessar o site http://www.sigrhportal.sea.sc.gov.br usando o número do CPF e senha de acesso.

