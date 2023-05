Mulher morre em acidente ao tentar salvar bebê em convulsão; Vítima saiu de casa para comprar verdura e se deparou com mãe implorando socorro

Uma mulher de 41 anos morreu em um acidente de carro, na manhã deste domingo (21), após tentar salvar uma mãe e a filha, que convulsionava. O caso ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ).

A vítima havia saído de casa para comprar salada para o almoço e se deparou com uma mãe, com a filha no colo, pedindo socorro na rua. Adriana Lourenço socorreu as duas e, no caminho para o hospital, se envolveu em um acidente de carro. Ela morreu no local.

A mãe e a filha foram encaminhadas para o hospital, assim como outras três das cinco pessoas que ocupavam o veículo atingido, todos com quadro de saúde estável.